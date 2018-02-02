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21:09 (мск), источник: ТАСС

IAAF разрешила Шкуреневу выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дала разрешение российскому десятиборцу Илье Шкуреневу на участие в международных стартах 2018 года в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Десятиборец Шкуренев получил разрешение выступать в международных соревнованиях. Он имел допуск в прошлом году. Сегодня получили письмо от IAAF, что спортсмену разрешили участвовать в стартах в 2018 году», — сообщили в пресс-службе.

IAAF год назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя времени на заполнение обычных формуляров.

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