IAAF разрешила Шкуреневу выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

«Десятиборец Шкуренев получил разрешение выступать в международных соревнованиях. Он имел допуск в прошлом году. Сегодня получили письмо от IAAF, что спортсмену разрешили участвовать в стартах в 2018 году», — сообщили в пресс-службе.

IAAF год назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя времени на заполнение обычных формуляров.