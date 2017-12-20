Мария Ласицкене: Рассмешило то, что меня не признали лучшей легкоатлеткой мира в 2017 году

Источник: РИА "Новости"

— Вы заслуживали того, чтобы быть признанной лучшей легкоатлеткой континента и мира в 2017 году, но этого не произошло. Как к этому отнеслись?

— Меня это рассмешило. Сейчас какой-то сумбур происходит в мире. Я понимала, что будут принимать такие решения, и отнеслась к ним спокойно. Важно то, что для своего тренера и семьи я лучшая. Сегодня меня признали лучшей спортсменкой России, и это приятно. Всё, чего хотела добиться в 2017 году, сделала. Я всем довольна.

— Что для вас значит признание на родине?