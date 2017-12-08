ВФЛА рассматривает заявки для подачи в IAAF на допуск к стартам от порядка 30 атлетов

Совет IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступали 19 россиян. 28 ноября «Р-Спорт» сообщили в ВФЛА, что первая заявка на участие в турнирах за рубежом в 2018 году отправлена толкателем ядра Максимом Афониным.