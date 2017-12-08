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13:24 (мск), источник: Р-Спорт

ВФЛА рассматривает заявки для подачи в IAAF на допуск к стартам от порядка 30 атлетов

МОСКВА, 8 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время рассматривает заявки примерно от 30 спортсменов на допуск к международным соревнованиям в 2018 году, впоследствии одобренные документы будут направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФЛА.

Источник: РИА "Новости"

Совет IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступали 19 россиян. 28 ноября «Р-Спорт» сообщили в ВФЛА, что первая заявка на участие в турнирах за рубежом в 2018 году отправлена толкателем ядра Максимом Афониным.

«В настоящий момент во Всероссийской федерации легкой атлетики находятся на рассмотрении заявки от около 30 спортсменов», — сказала в телефонном разговоре руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева.

Собеседница агентства отметила, что в IAAF отправлены одобренные заявки от четырех атлетов, включая Афонина.

«В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций федерация уже отправила заявки следующих спортсменов: Максима Афонина, Анны Крыловой (тройной прыжок), Евгении Соловьевой (толкание ядра) и Валерия Иордана (метание копья)», — рассказала Юхарева.

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