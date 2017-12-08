ВФЛА рассматривает заявки для подачи в IAAF на допуск к стартам от порядка 30 атлетов
МОСКВА, 8 дек —
МОСКВА, 8 дек —
Совет IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА
«В настоящий момент во Всероссийской федерации легкой атлетики находятся на рассмотрении заявки от около 30 спортсменов», — сказала в телефонном разговоре руководитель
Собеседница агентства отметила, что в IAAF отправлены одобренные заявки от четырех атлетов, включая Афонина.
«В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций федерация уже отправила заявки следующих спортсменов: Максима Афонина, Анны Крыловой (тройной прыжок), Евгении Соловьевой (толкание ядра) и Валерия Иордана (метание копья)», — рассказала Юхарева.