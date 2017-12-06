Степанова рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио за другую страну

«Я встречался несколько месяцев назад с Виталием и Юлией Степановыми, мы обменялись точками зрения, диалог получился откровенным, — сказал Бах. — Это привело к тому, что МОК поддерживает Виталия Степанова, мы опираемся на его рекомендации в вопросе борьбы с допингом, что касается в России и не только».

«Мы поддерживаем Юлию и надеемся, что она сможет вступить в новый национальный комитет, который позволит ей выступить на Играх в Токио», — добавил глава МОК.