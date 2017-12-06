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22:09 (мск), источник: ТАСС

Степанова рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио за другую страну

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская бегунья Юлия Степанова рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио за другую страну. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Я встречался несколько месяцев назад с Виталием и Юлией Степановыми, мы обменялись точками зрения, диалог получился откровенным, — сказал Бах. — Это привело к тому, что МОК поддерживает Виталия Степанова, мы опираемся на его рекомендации в вопросе борьбы с допингом, что касается в России и не только».

«Мы поддерживаем Юлию и надеемся, что она сможет вступить в новый национальный комитет, который позволит ей выступить на Играх в Токио», — добавил глава МОК.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов до Олимпиады-2016.

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