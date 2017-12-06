Ласицкене пока не получила от IAAF обещанную форму упрощенной заявки на сезон-2018

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IAAF в конце ноября продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе. Оформление допуска тем атлетам, которые имели в этом сезоне разрешение от IAAF, должно осуществляться по упрощенной схеме. Как сообщала ранее Назарова, форма упрощенной заявки должна быть разослана международной федерацией в срок до 1 декабря.

«Мы до сих пор не получили от IAAF обещанной формы, — заметила менеджер Ласицкене. — Никаких особых тревог мы пока не испытываем, но я уже отправила письмо в IAAF с просьбой быстрей подготовить очень нужный для нас документ».