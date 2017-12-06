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18:35 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене пока не получила от IAAF обещанную форму упрощенной заявки на сезон-2018

МОСКВА. 6 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до 1 декабря должна была прислать российской прыгунье в высоту Марии Ласицкене форму упрощенной заявки на участие в международных стартах сезона-2018 в статусе нейтрального спортсмена, однако не сделала этого. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Источник: ИТАР-ТАСС

IAAF в конце ноября продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе. Оформление допуска тем атлетам, которые имели в этом сезоне разрешение от IAAF, должно осуществляться по упрощенной схеме. Как сообщала ранее Назарова, форма упрощенной заявки должна быть разослана международной федерацией в срок до 1 декабря.

«Мы до сих пор не получили от IAAF обещанной формы, — заметила менеджер Ласицкене. — Никаких особых тревог мы пока не испытываем, но я уже отправила письмо в IAAF с просьбой быстрей подготовить очень нужный для нас документ».

В конце ноября IAAF рекомендовала всем российским спортсменам, планирующим выступать в зимнем сезоне, отправить заявки на нейтральный статус до конца декабря.

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