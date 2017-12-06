Исинбаева: Олимпиада 2018 года без участия сборной России будет «хромой»

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Таким образом, сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. Россияне имеют право выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане только в статусе независимых спортсменов.

«Все, кто до последней минуты верили в справедливость и надеялись на лучшее, пожалуйста, не отчаивайтесь. Я так же, как и вы, в прошлом году до последней минуты верила в справедливость, — заявила Исинбаева. — Решение, вынесенное МОК, неожиданным назвать нельзя. Потенциально все к этому шло, но все же я надеялась, что всем чистым и незапятнанным спортсменам разрешат выступать под флагом своей страны — России».

«Я думала, что позиция МОК в отстаивании и защите чистых спортсменов мира, невзирая на их национальность, цвет кожи и этническую принадлежность, будет показана в действии, — продолжила Исинбаева. — Я в негодовании, слова расходятся с делом. Что осталось от принципов олимпизма, от духа Олимпиады, от идеи Олимпийских игр? Без России — это хромая Олимпиада!».

Исинбаева не смогла принять участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это произошло, поскольку российские легкоатлеты были отстранены от участия в Играх из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). IAAF приняла решение не допускать российских легкоатлетов к Играм, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая живет и тренируется за границей.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.