Бронзовую статую Усэйна Болта открыли на Ямайке

Высота статуи составляет почти 2,5 м. Легкоатлет запечатлен в момент демонстрации своего фирменного «жеста-молнии», которым он сопровождал каждую победу.

«Мне не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Для меня это большая честь. Я даже представить себе не мог, что у Национального стадиона, где началась моя карьера, будет установлена моя статуя», — заявил 31-летний спортсмен. Премьер Эндрю Хоулнесс, в свою очередь, отметил, что Ямайка многим обязана Болту, который внес неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа страны.

Болт поблагодарил автора памятника, известного ямайского скульптора Бэзила Уотсона, за великолепную работу. «Господин Уотсон, это прекрасная статуя, вам удалось отразить все мельчайшие детали. Я всегда делал все возможное, чтобы моя страна могла гордиться мной. Несмотря на то, что я уже завершил карьеру, я все равно продолжу прилагать для этого все усилия», — отметил многократный олимпийский чемпион.

Статуя Болта стоит по соседству с памятником ямайскому музыканту Бобу Марли. Правительство Ямайки приняло решение увековечить Болта в бронзе в октябре прошлого года. Как ожидается, в ближайшее время у Национального стадиона будут установлены статуи еще трех ямайских легкоатлетов — двукратной олимпийской чемпионки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, трехкратной обладательницы золота Олимпийских игр Вероники Кэмпбелл-Браун и олимпийского чемпиона Асафы Пауэлла.