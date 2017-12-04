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22:38 (мск), источник: ТАСС

Бронзовую статую Усэйна Болта открыли на Ямайке

ТАСС, 4 декабря. Бронзовую статую легкоатлета Усэйна Болта торжественно открыли в столице Ямайки Кингстоне. Как сообщила в понедельник газета Gleaner, на церемонии открытия памятника, установленного у Национального стадиона, присутствовало руководство страны, в том числе премьер-министр Эндрю Хоулнесс, министр спорта Оливия Грейндж, а также сам ямайский спринтер, завершивший в августе этого года спортивную карьеру.

Высота статуи составляет почти 2,5 м. Легкоатлет запечатлен в момент демонстрации своего фирменного «жеста-молнии», которым он сопровождал каждую победу.

«Мне не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Для меня это большая честь. Я даже представить себе не мог, что у Национального стадиона, где началась моя карьера, будет установлена моя статуя», — заявил 31-летний спортсмен. Премьер Эндрю Хоулнесс, в свою очередь, отметил, что Ямайка многим обязана Болту, который внес неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа страны.

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Болт поблагодарил автора памятника, известного ямайского скульптора Бэзила Уотсона, за великолепную работу. «Господин Уотсон, это прекрасная статуя, вам удалось отразить все мельчайшие детали. Я всегда делал все возможное, чтобы моя страна могла гордиться мной. Несмотря на то, что я уже завершил карьеру, я все равно продолжу прилагать для этого все усилия», — отметил многократный олимпийский чемпион.

Статуя Болта стоит по соседству с памятником ямайскому музыканту Бобу Марли. Правительство Ямайки приняло решение увековечить Болта в бронзе в октябре прошлого года. Как ожидается, в ближайшее время у Национального стадиона будут установлены статуи еще трех ямайских легкоатлетов — двукратной олимпийской чемпионки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, трехкратной обладательницы золота Олимпийских игр Вероники Кэмпбелл-Браун и олимпийского чемпиона Асафы Пауэлла.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Он завершил карьеру после выступления на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, где он завоевал бронзу в беге на 100 метров.

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