МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил информацию об отстранении двух российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой, сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил информацию об отстранении двух российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой, сообщает RT со ссылкой на официальный сайт организации.
Россиянки дисквалифицированы в результате перепроверки их
Тесты показали наличие запрещенного препарата туринабола в организмке Гущиной и Назаровой.
Ранее МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлеток, показанные ими на Олимпиаде-2012.
Назарова на ОИ-2012 заняла пятое место в прыжках в длину. Гущина стала четвертой в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров и не сумела попасть в финал соревнований.
Также она была членом российской четверки, занявшей второе место в эстафете 4 по 400 метров.