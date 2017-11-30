МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга

Источник: AP 2017

Россиянки дисквалифицированы в результате перепроверки их допинг-проб летних Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне.

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Тесты показали наличие запрещенного препарата туринабола в организмке Гущиной и Назаровой.

Ранее МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлеток, показанные ими на Олимпиаде-2012.

Назарова на ОИ-2012 заняла пятое место в прыжках в длину. Гущина стала четвертой в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров и не сумела попасть в финал соревнований.