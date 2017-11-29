ВФЛА попросит IAAF внести изменения в регламент выступлений нейтральных атлетов на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

IAAF за месяц до старта летнего ЧМ-2017, который проходил в Лондоне, выработала регламент участия нейтральных спортсменов в главном старте. Согласно этому документу, международная федерация индивидуально принимала решение по каждому российскому легкоатлету. Также IAAF позволила приехать в Лондон вместе со спортсменом по одному его представителю.

«Мы сейчас готовим обращение в IAAF, чтобы нам немного изменили регламент, — заметил Паркин. — Перед чемпионатом мира в Лондоне нам разрешили привезти на турнир вместе со спортсменом только одного личного тренера. А мы сейчас хотим, чтобы вне этой квоты было позволено привезти еще массажиста и врача. Потому что спортсмены в соответствии с правилами должны иметь равные условия выступления».

«А когда наш спортсмен лишен возможности полноценной врачебной поддержки, то он находится не в равных условиях со своими соперниками. Мы вспоминаем про прерванное выступление на чемпионате мира десятиборца Ильи Шкуренева, который вынужден был сняться с соревнований из-за отсутствия должной врачебной поддержки», — добавил он.

Паркин сообщил, что ВФЛА также попросит IAAF оперативнее решать вопросы согласования тренеров и лиц, сопровождающих спортсменов на соревнования. «Как вы помните, международная федерация долго рассматривала каждую представленную кандидатуру, и нам важно, чтобы быстрее появлялась ясность в этом вопросе для успешного решения всех организационных вопросов».