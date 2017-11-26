Менеджер: Чемпионка мира Ласицкене приступает к оформлению индивидуальной заявки в IAAF

IAAF в воскресенье продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на заседании совета IAAF в Монако. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.

«Сразу после этого решения IAAF мы начинаем работу по оформлению индивидуальных допусков для Марии и других моих подопечных, — сказала Назарова. — Я уже всех своих спортсменов предупредила. Оформление допуска тем атлетам, которые имели в этом сезоне разрешение от IAAF, будет осуществляться по упрощенной схеме. Насколько мне известно, форму заявки IAAF подготовит к 1 декабря».