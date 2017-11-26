Глава IAAF Коу: Продление отстранения ВФЛА не связано с двойными стандартами

В воскресенье в ходе заседания совета организации было принято решение о продлении отстранения ВФЛА.

«Не думаю, что тут речь идет о двойных стандартах, на правах федерации мы должны создавать баланс среди атлетов, — сказал Коу. — Мне, как и в особенности спортсменам, абсолютно понятно, что если они посвятили свои жизни, чтобы представлять лучший олимпийский вид спорта, то необходимо создать условия, которым бы все доверяли».

«Конечно, масштаб проблемы неизбежно устремлен на Россию, но мы не единственный вид спорта и не единственная организация, которая имеет дело с этим. Я хочу напомнить, что мы работали над предотвращением подобных случаев сразу после отстранения ВФЛА и обращали внимание на то, какие процессы происходят внутри национальных антидопинговых систем», — добавил глава IAAF.