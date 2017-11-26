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18:06 (мск), источник: ТАСС

Глава IAAF Коу: Продление отстранения ВФЛА не связано с двойными стандартами

МОНАКО, 26 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не придерживается политики двойных стандартов в вопросе определения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), организация заинтересована в создании комфортных условий для спортсменов. Об этом в ходе заседания совета IAAF в Монако сообщил президент организации Себастьян Коу.

В воскресенье в ходе заседания совета организации было принято решение о продлении отстранения ВФЛА.

«Не думаю, что тут речь идет о двойных стандартах, на правах федерации мы должны создавать баланс среди атлетов, — сказал Коу. — Мне, как и в особенности спортсменам, абсолютно понятно, что если они посвятили свои жизни, чтобы представлять лучший олимпийский вид спорта, то необходимо создать условия, которым бы все доверяли».

«Конечно, масштаб проблемы неизбежно устремлен на Россию, но мы не единственный вид спорта и не единственная организация, которая имеет дело с этим. Я хочу напомнить, что мы работали над предотвращением подобных случаев сразу после отстранения ВФЛА и обращали внимание на то, какие процессы происходят внутри национальных антидопинговых систем», — добавил глава IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад, причиной для этого стал допинг-скандал в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

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