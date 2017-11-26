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17:38 (мск), источник: ТАСС

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

МОНАКО, 26 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на заседании совета IAAF в штаб-квартире организации в Монако.

Источник: РИА "Новости"

Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. После IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав.

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