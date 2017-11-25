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00:37 (мск), источник: ТАСС

Совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления российской легкой атлетики

МОНАКО, 25 ноября. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF) открывается в субботу в Монако, одним из вопросов обсуждения станет целесообразность восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое было приостановлено два года назад после допингового скандала.

212-е заседание совета IAAF пройдет в Монако в течение двух дней. Одним из главных пунктов повестки дня совета станет доклад Руне Андерсена — главы рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в международной федерации. На основе рекомендаций рабочей группы совет IAAF проголосует по вопросу возвращения ВФЛА в легкоатлетическую семью.

Один из главных пунктов дорожной карты по восстановлению статуса ВФЛА до сих пор остается невыполненным. На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое состоялось 16 ноября, Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) было отказано в восстановлении прав. Выслушав доводы специального комитета, WADA не стало признавать РУСАДА соответствующим международному кодексу по двум причинам: Россия публично не признала выводы независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном и не предоставила доступ к пробам, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории. С учетом того, что глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор консультирует и рабочую группу IAAF, шансов на восстановление ВФЛА немного.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения ВФЛА прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах РУСАДА.

В международных соревнованиях российские легкоатлеты сейчас могут участвовать только в нейтральном статусе. На августовском чемпионате мира они завоевали шесть медалей — одну золотую и пять серебряных наград.

Пресс-конференция, на которой будет озвучено решение IAAF по вопросу членства ВФЛА, пройдет 26 ноября после полудня.

Выбор столиц соревнований

В повестке дня совета IAAF также обсуждение вопросов подготовки к главным соревнованиям следующего сезона и определение мест проведения ряда турниров в 2020 году. Минск претендует на организацию командного чемпионата мира по ходьбе, Гдыня (Польша) — полумарафона, тогда как кандидатами на проведение чемпионата мира в помещении являются китайский Нанкин, Белград и Торунь (Польша).

Совет возглавляет глава федерации британец Себастьян Коу, в его состав также входят 21 участник, казначей Хосе Мария Одриосола и четыре вице-президента, включая первого вице-президента украинца Сергея Бубку. В состав совета IAAF входит член президиума ВФЛА Михаил Бутов, однако ему рекомендовано не участвовать в заседаниях на время отстранения российской легкоатлетической федерации.

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