Оскару Писториусу удвоили тюремный срок

Источник: РИА "Новости"

Прославленный паралимпиец Оскар Писториус получил более строгое наказание за убийство своей невесты Ревы Стенкамп. Верховный апелляционный суд ЮАР увеличил срок для бывшего спортсмена.

«Приговор, вынесенный ранее в отношении убийства, отменяется и заменяется следующим: обвиняемый приговаривается к тюремному заключению сроком на 13 лет и 5 месяцев», — сообщил судья в итоге заседания.

Формально суд приговорил 31-летнего Писториуса к 15 годам — минимальному предусмотренному в Южно-Африканской Республике наказанию за убийство. Однако из срока было вычтено время, уже проведенное заключенным в тюрьме.

Трагедия с участием южноафриканского паратлета, взбудоражившая весь спортивный мир, произошла 14 февраля 2013 года в доме Писториуса в Претории. Подруга знаменитого бегуна Стенкамп собиралась сделать возлюбленному сюрприз в День святого Валентина, однако Писториус, находившийся в этот момент в ванной, принял Стенкамп за грабителя и выстрелил в дверь.

Ранения девушки оказались смертельными.

Уже на следующий день суд Претории предъявил спортсмену обвинение в непредумышленном убийстве. В свою очередь, полиция не верила до конца в версию о несчастном случае, и что Писториус действительно стрелял через закрытую дверь, утверждая, что в доме атлета в прошлом возникали ссоры. Также, по данным, сотрудников правопорядка, Стенкамп получила четыре ранения в голову и одну в руку, что вызывало сомнения в выстрелах, произведенных вслепую из-за двери.

Первое слушание по делу Писториуса продолжалось больше года, и 12 сентября 2014 года спортсмен был признан виновным в непредумышленном убийстве и в октябре приговорен к пяти годам тюремного заключения, а также получил три года условно за хранение огнестрельного оружия и вооруженное нападение.

Семья спортсмена осталась удовлетворенной приговором, но общество в ЮАР разделилось на два лагеря: одни посчитали его справедливым, другие же назвали мягким и подающим плохой пример для граждан. Уже через год спортсмен был досрочно отпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест.

Однако прокуратура подала апелляцию в Верховный суд ЮАР, который в декабре 2015 года признал Писториуса виновным в умышленном убийстве и полгода спустя приговорил спортсмена к шести годам.

Тем не менее, обвинение было недовольно и этим решением и подало еще одну апелляцию, в попытке оспорить столь малый, по мнению ведомства, срок. Оно выразило большую озабоченность в связи с шестилетним сроком для Писториуса, так как опасалось, что будет создан важный прецедент, когда признанного виновным в умышленном убийстве человека наказывают даже не минимальным сроком, составляющим в ЮАР 15 лет. В то же время обвинители приводили пример, когда в делах о мошенничестве людям давали срок от 15 лет.

В итоге, Верховный суд пересмотрел свое решение и удвоил срок заключения бывшему паралимпийцу.

Родственники погибшей Стенкамп заявили после завершения заседания суда, что «теперь она может покоиться с миром», передает CNN.

Писторуис — шестикратный паралимпийский чемпион в забегах на 100, 200 и 400 метров. С рождения он не имел малоберцовых костей в обеих ногах и в возрасте 11 месяцев врачи ампутировали ему ноги ниже коленей. Писториус с детства увлекся спортом и занимался разными видами, включая регби, теннис борьбу и бег. В итоге он остановил свой выбор на легкой атлетике.

Первый паралимпийских успех пришел к южноафриканцу в Афинах в 2004 году в забеге на 200 м. В Пекине-2008 спортсмен выиграл три дистанции — 100, 200 и 400 м, а в Лондоне добавил в свою копилку еще два золота.

Глобальную известность Писториус получил в 2005 году, когда начал соревноваться с обычными бегунами.

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) пригласила его выступить на этапе Гран-при в Хельсинки, куда он не поехал, однако в рамках «Золотой лиги» в Риме спортсмен финишировал вторым в забеге на 400 м.

В 2011 году на чемпионате мира в Тэгу Писториус выиграл серебряную медаль в эстафете 4×400 м. Несмотря на то, что в финале он не стартовал, его все равно наградили медалью, так как бегун принял участие в предварительном забеге.

На Олимпийских играх в Лондоне Писториус бежал эстафету 4×400 м, но команда ЮАР была дисквалифицирована из-за падения его партнера по сборной. На церемонии закрытия Игр спортсмен был знаменосцем.