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23:25 (мск), источник: ТАСС

Коу: ЧМ по легкой атлетике стал самым «международным» турниром года по числу призеров

МОНАКО, 24 ноября. /ТАCC/. Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года стал самым «международным» спортивным событием года благодаря разнообразию стран, представители которых стали победителями и призерами турнира. Об этом во время ежегодной церемонии вручения наград лучшим легкоатлетам года заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира прошел с 4 по 16 августа в Лондоне. Российские спортсмены, выступавшие по причине дисквалификации национальной федерации в нейтральном статусе, завоевали одну золотую и пять серебряных наград.

«Легкая атлетика — мировой спорт глобального уровня. В этом году чемпионаты мира в Камбале, на Багамах, в Найроби и в Лондоне собрали четыре тысячи спортсменов, представляющих более двухсот стран. Из них только в Лондоне победы одержали представители 40 стран, а 60 — закончили соревнования в числе лучших восьми, что делает наш чемпионат мира наиболее международным спортивным событием года», — заявил Коу.

Глава IAAF заявил, что внимание к легкой атлетике приковано у «миллиардов людей, которые наблюдают за соревнованиями», отметив, что реформы, начатые организацией год назад, положительно сказываются на развитии вида спорта.

«Но мы все еще не вышли из леса, — заметил он. — Путь от реформы к процветанию требует революции, и это то состояние, в котором мы сейчас находимся. Мы начали в корне пересматривать международный календарь с тем, чтобы спортсменам было удобнее соревноваться, а болельщикам — следить за событиями и понимать соревнования».

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