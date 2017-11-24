Коу: ЧМ по легкой атлетике стал самым «международным» турниром года по числу призеров

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира прошел с 4 по 16 августа в Лондоне. Российские спортсмены, выступавшие по причине дисквалификации национальной федерации в нейтральном статусе, завоевали одну золотую и пять серебряных наград.

«Легкая атлетика — мировой спорт глобального уровня. В этом году чемпионаты мира в Камбале, на Багамах, в Найроби и в Лондоне собрали четыре тысячи спортсменов, представляющих более двухсот стран. Из них только в Лондоне победы одержали представители 40 стран, а 60 — закончили соревнования в числе лучших восьми, что делает наш чемпионат мира наиболее международным спортивным событием года», — заявил Коу.

Глава IAAF заявил, что внимание к легкой атлетике приковано у «миллиардов людей, которые наблюдают за соревнованиями», отметив, что реформы, начатые организацией год назад, положительно сказываются на развитии вида спорта.