Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
Усэйн Болт стал обладателем специальной награды IAAF
МОНАКО, 24 ноября. /ТАCC/. Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, завершивший в этом году спортивную карьеру, стал обладателем специальной награды Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). О награждении ямайского спринтера «Президентской наградой» было объявлено на ежегодной церемонии вручения наград IAAF Athletics Awards, которая проходит в Монако.