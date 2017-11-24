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23:30 (мск), источник: ТАСС

Усэйн Болт стал обладателем специальной награды IAAF

МОНАКО, 24 ноября. /ТАCC/. Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, завершивший в этом году спортивную карьеру, стал обладателем специальной награды Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). О награждении ямайского спринтера «Президентской наградой» было объявлено на ежегодной церемонии вручения наград IAAF Athletics Awards, которая проходит в Монако.

Источник: РИА "Новости"

Сам спортсмен не смог присутствовать на церемонии.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе этого года, за несколько дней до своего 31-летия. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров.

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