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19:48 (мск), источник: ТАСС

Шубенков: Болт и Исинбаева являлись лицом мировой легкой атлетики

МОНАКО, 24 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийские чемпионы, рекордсмены мира Усэйн Болт и Елена Исинбаева на протяжении многих лет являлись лицом легкой атлетики. Такое мнение журналистам перед церемонией вручения наград лучшим легкоатлетам 2017 года высказал победитель и серебряный призер двух последних чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Источник: ИТАР-ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Болт завершил карьеру в августе, после выступления на чемпионате мира в Лондоне. Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева ушла из большого спорта в прошлом году.

«Я всегда был рад видеть Болта на беговой дорожке, он был лицом мировой легкой атлетики на протяжении многих лет. Вместе с другой звездой, Еленой Исинбаевой, они были теми, кого узнавали не только в мире легкой атлетике, они были известны во всем мире», — сказал Шубенков.

«Но у нас есть известные спортсмены, пусть они и не столь узнаваемые. Надеюсь, что в будущем у нас появится столь же мастеровитый атлет, как Усэйн Болт», — добавил он.

Церемония вручения наград лучшим легкоатлетам мира по итогам 2017 года пройдет в пятницу в Монако. Россию на вечере будут представлять Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжка в высоту Мария Ласицкене. На августовском чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты выступали в нейтральном статусе, поскольку членство национальной федерации до сих пор не восстановлено.

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