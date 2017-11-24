Шубенков: Болт и Исинбаева являлись лицом мировой легкой атлетики

Источник: ИТАР-ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Болт завершил карьеру в августе, после выступления на чемпионате мира в Лондоне. Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева ушла из большого спорта в прошлом году.

«Я всегда был рад видеть Болта на беговой дорожке, он был лицом мировой легкой атлетики на протяжении многих лет. Вместе с другой звездой, Еленой Исинбаевой, они были теми, кого узнавали не только в мире легкой атлетике, они были известны во всем мире», — сказал Шубенков.

«Но у нас есть известные спортсмены, пусть они и не столь узнаваемые. Надеюсь, что в будущем у нас появится столь же мастеровитый атлет, как Усэйн Болт», — добавил он.