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20:05 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене не задумывается об установлении мирового рекорда в прыжках в высоту

МОНАКО, 24 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает преждевременными мысли о том, что ей по силам побить мировой рекорд. Об этом она рассказала журналистам перед церемонией вручения наград лучшим легкоатлетам года в Монако.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, в августе завоевала золотую медаль на мировом первенстве, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Однако в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года не вошла.

«Быть может, по причине того, что до меня было столько неудачных попыток преодолеть этот рекорд, я не думаю о нем и не ставлю таких целей. Я хочу повышать только личный рекорд, личные достижения. И если получится потихоньку подходить к мировому рекорду, то я только за», — сказала Ласицкене.

«Мы несколько раз пробовали взять его, но только для того, чтобы мое тело побывало на высоте, чтобы я почувствовала, как там. Но психологически я к этому отношусь совершенно спокойно. Главное — это работа, соревнования, совершенствование техники и ничего больше», — добавила она.

В этом сезоне Ласицкене обновила личный рекорд, который равен 2,06 м, до мирового рекорда, который был установлен болгаркой Стефкой Костадиновой в 1987 году, ей осталось три сантиметра.

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