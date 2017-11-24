Шубенков: У МОК нет оснований заставить россиян выступать под нейтральным флагом на ОИ

Российские легкоатлеты по причине приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вынуждены выступать в статусе нейтральных спортсменов, как это произошло на августовском чемпионате мира в Лондоне. Сейчас схожая ситуация может произойти с российскими олимпийцами, которые готовятся к зимним Играм в Пхёнчхане.

«Членство ВФЛА приостановлено, поэтому нас поставили в такие условия: либо вы соревнуетесь дома, либо так. Естественно, атлеты не будут сидеть дома и будут использовать любую возможность, чтобы соревноваться. Но нейтрального флага у российских олимпийцев не может быть, поскольку к Олимпийскому комитету России не применены санкции, а оснований для этого нет. Не может быть такого, что к ОКР претензий нет, а флаг отнимают, такого нет в Олимпийской хартии», — считает Шубенков.