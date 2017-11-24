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18:52 (мск), источник: ТАСС

Шубенков: У МОК нет оснований заставить россиян выступать под нейтральным флагом на ОИ

МОНАКО, 24 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не обладает основаниями для того, чтобы запретить российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. Такое мнение ТАСС высказал победитель и серебряный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который нынешний сезон провел в нейтральном статусе.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские легкоатлеты по причине приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вынуждены выступать в статусе нейтральных спортсменов, как это произошло на августовском чемпионате мира в Лондоне. Сейчас схожая ситуация может произойти с российскими олимпийцами, которые готовятся к зимним Играм в Пхёнчхане.

«Членство ВФЛА приостановлено, поэтому нас поставили в такие условия: либо вы соревнуетесь дома, либо так. Естественно, атлеты не будут сидеть дома и будут использовать любую возможность, чтобы соревноваться. Но нейтрального флага у российских олимпийцев не может быть, поскольку к Олимпийскому комитету России не применены санкции, а оснований для этого нет. Не может быть такого, что к ОКР претензий нет, а флаг отнимают, такого нет в Олимпийской хартии», — считает Шубенков.

«Поэтому хочу пожелать спортсменам, которые сейчас находятся под давлением в связи с нынешней неопределенностью, продолжать усердно тренироваться и готовиться к Олимпийским играм», — добавил он.

Решение об участии сборной России в Играх-2018 Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять 5 декабря. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков заявили, что для России неприемлемо участие спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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