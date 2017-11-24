Шубенков признался, что с детства мечтал попасть на церемонию вручения наград IAAF

Церемония вручения наград лучшим легкоатлетам мира по итогам 2017 года пройдет в пятницу в Монако. Россию на вечере будут представлять Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. 27-летний Шубенков впервые примет участие в IAAF Athletics Awards.

«И чтобы попасть туда, только ради этого, мне пришлось в 2015 году выиграть чемпионат мира. Шучу, конечно, но это было одним из моих устремлений. Но тогда гала-вечер отменили, в следующем году я на него не попал, и вот наконец-то я здесь», — рассказал он.

«Было сюрпризом узнать, что чемпионы “Бриллиантовой лиги” тоже получают приглашения. И поскольку я этого не держал в голове, сейчас не ощущаю, что сбылась моя заветная мечта. Но все равно круто», — добавил он.

«В военной форме? Хорошая идея»

На августовском чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты выступали в нейтральном статусе, поскольку членство национальной федерации до сих пор не восстановлено. При этом они должны были отказаться от любых способов демонстрации национальной принадлежности, вплоть до использования украшений цветов флага.

«Нет, на этот раз ничего подобного не было, — ответил Шубенков на вопрос, предъявила ли российским спортсменам IAAF схожие правила участия в гала-вечере. — Прийти в военной форме? Кстати, хорошая идея. Как и выйти на пьедестал в шапке-ушанке, чтобы хоть как-то национальную принадлежность продемонстрировать, теперь вот в военной форме на вечеринку».