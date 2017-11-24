Шубенков признался, что с детства мечтал попасть на церемонию вручения наград IAAF

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили последнюю волю "Петрухи" из "Белого солнца пустыни"
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Кожа, ткань, мусор: авто, изготовленные из необычных материалов
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик0
Сочи1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада2
Северсталь2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар2
Динамо М1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист1
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.11
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
25.11
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
25.11
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
25.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
25.11
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
25.11
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.11
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
24День, когда не пропустил Акинфеев
19:08 (мск), источник: ТАСС

Шубенков признался, что с детства мечтал попасть на церемонию вручения наград IAAF

МОНАКО, 24 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победитель и серебряный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков с детства мечтал попасть на традиционный гала-вечер Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), где вручаются награды лучшим спортсменам по итогам года. Об этом он рассказал ТАСС.

Церемония вручения наград лучшим легкоатлетам мира по итогам 2017 года пройдет в пятницу в Монако. Россию на вечере будут представлять Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. 27-летний Шубенков впервые примет участие в IAAF Athletics Awards.

«И чтобы попасть туда, только ради этого, мне пришлось в 2015 году выиграть чемпионат мира. Шучу, конечно, но это было одним из моих устремлений. Но тогда гала-вечер отменили, в следующем году я на него не попал, и вот наконец-то я здесь», — рассказал он.

«Было сюрпризом узнать, что чемпионы “Бриллиантовой лиги” тоже получают приглашения. И поскольку я этого не держал в голове, сейчас не ощущаю, что сбылась моя заветная мечта. Но все равно круто», — добавил он.

«В военной форме? Хорошая идея»

На августовском чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты выступали в нейтральном статусе, поскольку членство национальной федерации до сих пор не восстановлено. При этом они должны были отказаться от любых способов демонстрации национальной принадлежности, вплоть до использования украшений цветов флага.

«Нет, на этот раз ничего подобного не было, — ответил Шубенков на вопрос, предъявила ли российским спортсменам IAAF схожие правила участия в гала-вечере. — Прийти в военной форме? Кстати, хорошая идея. Как и выйти на пьедестал в шапке-ушанке, чтобы хоть как-то национальную принадлежность продемонстрировать, теперь вот в военной форме на вечеринку».

В ноябре Шубенков получил погоны старшего лейтенанта Российской армии.

 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь