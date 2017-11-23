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21:08 (мск), источник: ТАСС

IAAF: ВФЛА отвечает все большим критериям для восстановления

ТАСС, 23 ноября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжает прогрессировать в вопросе восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен, которого цитирует портал Inside the games.

30 октября в Осло состоялась встреча главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF. По ее итогам Шляхтин сообщил, что ВФЛА осталось решить два технических вопроса в рамках дорожной карты по восстановлению членства в IAAF.

«ВФЛА продолжает прогрессировать в вопросе восстановления членства, — сказал Андерсен. — ВФЛА отвечает все большим критериям, которые были установлены советом IAAF. Октябрьская встреча позволила определить круг нерешенных вопросов».

«25 ноября мы проведем совещание рабочей группы, на котором сформируем рекомендации по вопросу восстановления членства ВФЛА», — добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен. В начале августа в Лондоне состоялся конгресс IAAF, на котором большинством голосов было принято решение отказать ВФЛА в восстановлении членства.

С 25 по 26 ноября в Монако пройдет заседание совета IAAF, на котором будет вновь рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В пресс-службе IAAF заявили, что ситуация с допинговым скандалом в России будет обсуждаться 26 ноября.

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