Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Источник: РИА "Новости"

Клейменова, выступающая в беге на средние дистанции, обвиняется в том, что вышла на старт, будучи отстраненной от соревнований. Она приняла участие в «Кроссе Нации» 25 сентября 2016 года. Дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было принято решение дисквалифицировать спортсменку на 4 года с момента окончания действующей дисквалификации — с 17 сентября 2019 по 16 сентября 2023 года.

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Допинг-проба бегуньи на средние дистанции Ненаховой, взятая в соревновательный период, дала положительный результат на карфедон и мельдоний. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года с 18 сентября 2017 года. Ее результаты аннулированы.

Хохлов, выступающий в беге на 3000 метров с препятствиями, также будучи дисквалифицированным, принял участие в соревнованиях (Московском марафоне) и был дисквалифицирован на четыре года с момента окончания действующей дисквалификации (с 22 июня 2019 до 21 июня 2023 года).

Щемерова, выступающая в беге на средние дистанции, также приняла участие в Московском марафоне в период дисквалификации. РУСАДА приняло решение дисквалифицировать ее на один год с момента окончания действующего отстранения (с 30 июня 2020 до 29 июня 2021 года).