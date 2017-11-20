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16:06 (мск), источник: БЕЛТА

Ольга Мазуренок финишировала второй на марафоне в Испании

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Ольга Мазуренок заняла второе место на марафонском забеге Medio Maratуn Valencia Trinidad Alfonso EDP в испанской Валенсии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации легкой атлетики.

Источник: БЕЛТА

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут и 14 секунд. Быстрее 42 км и 195 м преодолела только представительница Эфиопии Аберу Мекурия Зеннебе — 2 часа 26 минут 17 секунд. Бронзовым призером стала Винни Джепкорир из Кении — 2 часа 27 мин. 18 сек.

Для Ольги Мазуренок старт в Валенсии стал первым после июньского Кубка Европы на 10 000 м в Минске, где у нее обострилась травма, не позволившая выступить в ходе сезона. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро белоруска финишировала пятой, уступив лишь признанным лидерам в этой дисциплине африканским бегуньям.

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