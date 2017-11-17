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19:27 (мск), источник: ТАСС

Исинбаева объявила о присоединении к движению Putin Team

ТАСС, 17 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева присоединилась к движению Putin Team («Команда Путина»). Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль приветствует данное начинание.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин.

Исинбаева в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе спортсменки 28 мировых рекордов. В августе 2016 года она объявила о завершении карьеры.

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