Исинбаева объявила о присоединении к движению Putin Team

О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль приветствует данное начинание.
Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин.
Исинбаева в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе спортсменки 28 мировых рекордов. В августе 2016 года она объявила о завершении карьеры.