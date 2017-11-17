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12:59 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионат России по легкой атлетике 2018 года пройдет в Казани

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Чемпионат России по легкой атлетике 2018 года состоится в Казани, сообщается в пресс-релизе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Источник: РИА "Новости"

Соревнования с 19 по 22 июля будут проходить на Центральном стадионе, который вмещает более 25 тысяч зрителей.

«Казань по праву считается спортивной столицей страны, город имеет серьезное наследие Универсиды-2013. Несмотря на то что столица Татарстана является одним из городов проведения чемпионата мира по футболу-2018, спортивное руководство пошло нам навстречу и решило принять легкоатлетический чемпионат. Я уверен, что чемпионат России по легкой атлетике-2018 пройдет на самом высоком уровне», — сказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

В случае если ВФЛА восстановит свое членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чемпионат России будет являться отборочным соревнованием к чемпионату Европы-2018, который состоится 7—12 августа в Берлине.

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