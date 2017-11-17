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10:59 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2018 году пройдет в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Источник: Reuters

«Принято решение, что следующий чемпионат России пройдет с 19 по 22 июля в Казани, — сказала представитель пресс-службы. — Местом проведения соревнований станет стадион «Центральный».

«Казань по праву считается спортивной столицей страны, город имеет серьезное наследие Всемирной летней Универсиды-2013, — заметил, в свою очередь, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. — Несмотря на то, что столица Татарстана является одним из городов проведения чемпионата мира — 2018 по футболу, спортивное руководство города пошло нам навстречу. Я уверен, что чемпионат России 2018 года по легкой атлетике пройдет на самом высоком уровне».

Чемпионат России в Казани в случае восстановления ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций станет отборочным турниром на главный старт сезона — европейское первенство в Берлине, которое пройдет с 7 по 12 августа.

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