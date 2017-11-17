Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани

«Принято решение, что следующий чемпионат России пройдет с 19 по 22 июля в Казани, — сказала представитель пресс-службы. — Местом проведения соревнований станет стадион «Центральный».

«Казань по праву считается спортивной столицей страны, город имеет серьезное наследие Всемирной летней Универсиды-2013, — заметил, в свою очередь, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. — Несмотря на то, что столица Татарстана является одним из городов проведения чемпионата мира — 2018 по футболу, спортивное руководство города пошло нам навстречу. Я уверен, что чемпионат России 2018 года по легкой атлетике пройдет на самом высоком уровне».