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17:41 (мск), источник: ТАСС

Бегунья Степанова не вошла в обновленный пул допинг-тестирования IAAF

ТАСС, 15 ноября. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова исключена из пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

В ноябрьский пул тестирования включены 56 россиян, на 17 меньше, чем в предыдущий список. Помимо Степановой, в обновленный список не попали олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и чемпион мира Сергей Кирдяпкин (оба — спортивная ходьба), а также чемпионка мира в помещении Екатерина Конева (тройной прыжок) и бронзовый призер мирового первенства Дмитрий Тарабин (метание копья). Кроме того, из пула были исключены все российские юниоры, добавленные туда в июне.

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.

В декабре 2016 года IAAF приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить российским спортсменам, соответствующим всем антидопинговым критериям, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Допуск могут получить только спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF.

Степанова пропустила чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года из-за невыполнения квалификационного норматива в беге на 800 метров. В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов до Олимпиады-2016.

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