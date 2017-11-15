Бегунья Степанова не вошла в обновленный пул допинг-тестирования IAAF

В ноябрьский пул тестирования включены 56 россиян, на 17 меньше, чем в предыдущий список. Помимо Степановой, в обновленный список не попали олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и чемпион мира Сергей Кирдяпкин (оба — спортивная ходьба), а также чемпионка мира в помещении Екатерина Конева (тройной прыжок) и бронзовый призер мирового первенства Дмитрий Тарабин (метание копья). Кроме того, из пула были исключены все российские юниоры, добавленные туда в июне.

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.

В декабре 2016 года IAAF приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить российским спортсменам, соответствующим всем антидопинговым критериям, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Допуск могут получить только спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF.