IAAF в 2017 году проигнорировала заявки на получение нейтрального статуса от 20 атлетов РФ

В декабре 2016 года IAAF приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским спортсменам, соответствующим всем антидопинговым критериям, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Все желающие выступать под нейтральным флагом должны были подать индивидуальные заявки в бюро IAAF, которое после изучения всех документов должно было вынести свой вердикт.

По информации, полученной ТАСС в ВФЛА, заявки на получение нейтрального статуса подали более 170 спортсменов, из них 47 легкоатлетов получили допуск, 98 спортсменам было отказано, а на 20 поданных заявок не было дано ответа.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментируя ТАСС эти цифры, отметил: «Считаю, что IAAF в период временного отстранения нашла компромиссное решение для допуска “чистых” спортсменов на международные старты».