Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Военные США заявили о разочаровании от поведения Минобороны РФ
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
16.11
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Баффало Сэйбрз4
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
14:54 (мск), источник: ТАСС

IAAF в 2017 году проигнорировала заявки на получение нейтрального статуса от 20 атлетов РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не прислала решения по заявкам на получение нейтрального статуса, поданным 20 российскими легкоатлетами. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В декабре 2016 года IAAF приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским спортсменам, соответствующим всем антидопинговым критериям, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Все желающие выступать под нейтральным флагом должны были подать индивидуальные заявки в бюро IAAF, которое после изучения всех документов должно было вынести свой вердикт.

По информации, полученной ТАСС в ВФЛА, заявки на получение нейтрального статуса подали более 170 спортсменов, из них 47 легкоатлетов получили допуск, 98 спортсменам было отказано, а на 20 поданных заявок не было дано ответа.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментируя ТАСС эти цифры, отметил: «Считаю, что IAAF в период временного отстранения нашла компромиссное решение для допуска “чистых” спортсменов на международные старты».

На чемпионате мира — 2017 выступало 19 российских легкоатлетов, имевших нейтральный статус.

 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Определился предпоследний участник чемпионата мира — 2018
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел сборную на ЧМ
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Экс-руководитель «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела
Новости
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь