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01:28 (мск), источник: ТАСС

Американская легкоатлетка Лоу получит бронзу ОИ-2008 после отстранения Чичеровой

ТАСС, 15 ноября. Американская прыгунья в высоту Шанте Лоу получит бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине после дисквалификации за допинг и отклонения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) россиянки Анны Чичеровой. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета США.

Источник: РИА "Новости"

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 после обнаружения запрещенного препарата туринабола по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Позднее спортсменка оспорила это решение в CAS, который отклонил апелляцию 35-летней легкоатлетки. После этого Чичерова приняла решение вернуть бронзу ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность.

На Играх в Пекине Лоу стала шестой в соревнованиях в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 1,99 метра. Спортсменка уже признана бронзовым призером Олимпиады м получит медаль из-за отстранения россиянки Елены Слесаренко (четвертое место) и украинки Виты Паламар (пятое).

«Национальный олимпийский комитет США получил уведомление от МОК, что Лоу была повышена до звания бронзового призера Олимпиады в Пекине, — говорится в сообщении. — Медаль, которая будет выслана из МОК, вручат спортсменке на специальной церемонии, подробности которой мы сообщим в ближайшее время».

Данная медаль станет первой для 33-летней Лоу на Олимпийских играх. Также в ее активе серебро чемпионата мира 2005 года в Хельсинки.

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