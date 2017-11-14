Легкоатлетический матч Европа — США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе «Динамо»

«Я горд объявить, что спустя много лет легкоатлетический матч Европа — США пройдет в Минске — 9—10 сентября 2019 года. Откровенно говоря, с 1960-х годов такого рода спортивных мероприятий не проводилось. В 2019-м в календаре не много крупных легкоатлетических состязаний, кроме чемпионата мира в Катаре, поэтому остановились на этой дате. Одной из причин, почему выбрали местом проведения матча Минск, является открытие после реконструкции стадиона “Динамо” в июне 2018 года. Рад, что сможем задействовать этот стадион на предстоящих легкоатлетических соревнований», — рассказал Свен Арне Хансен.