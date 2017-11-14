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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Легкоатлетический матч Европа — США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе «Динамо»

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа — США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе «Динамо». Об этом сообщил сегодня журналистам в Национальном пресс-центре президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я горд объявить, что спустя много лет легкоатлетический матч Европа — США пройдет в Минске — 9—10 сентября 2019 года. Откровенно говоря, с 1960-х годов такого рода спортивных мероприятий не проводилось. В 2019-м в календаре не много крупных легкоатлетических состязаний, кроме чемпионата мира в Катаре, поэтому остановились на этой дате. Одной из причин, почему выбрали местом проведения матча Минск, является открытие после реконструкции стадиона “Динамо” в июне 2018 года. Рад, что сможем задействовать этот стадион на предстоящих легкоатлетических соревнований», — рассказал Свен Арне Хансен.

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Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа — США принадлежит президенту ЕАА. Белорусская федерация легкой атлетики выразила готовность выступить организатором данного матча в Минске. Поддержку в проведении этого спортивного события в столице Беларуси высказал и глава государства, Президент НОК Александр Лукашенко.

На протяжении года Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с БФЛА отработали ряд технических моментов матча и получили подтверждение об участии всех сторон.

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