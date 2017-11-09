Борзаковский: Завершившийся сезон доказал, что российская легкая атлетика жива

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские легкоатлеты лишились возможности выступать на международных стартах в ноябре 2015 года после того, как совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение приостановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Причиной к тому стала публикация доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда о многочисленных допинговых нарушениях в российском спорте. В сезоне-2017 часть российских легкоатлетов получила возможность выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. С 25 по 26 ноября совет IAAF будет рассматривать возможность возвращения ВФЛА членства в IAAF.

«Сейчас наша легкая атлетика переживает очень тяжелые времена, — заметил Борзаковский. — Нам нужно всем вместе сплотиться в единое целое. Восстановление федерации когда-нибудь произойдет, и нам нужно будет сразу выходить на международные старты и доказывать свой высокий уровень. И я уверен, что у нас это получится».

«Сезон-2017 это доказал, хотя возможность показать себя была предоставлена только немногим нашим спортсменам, получившим после длительных проволочек право выступать на международных стартах в нейтральном статусе, — продолжил тренер. — На том же чемпионате мира мы увидели, что из этих нейтральных атлетов сформировалось хорошее ядро из состоявшихся спортсменов и молодежи. Сергей Широбоков, Данил Лысенко и Валерий Пронкин стали настоящими открытиями мирового первенства; все эти ребята — будущее нашей легкой атлетики. Ну, а для Даши Клишиной, Маши Ласицкене и Сергея Шубенкова этот турнир стал отличной возможностью подтвердить свой класс, со всеми ними мы также связываем большие надежды на много лет вперед».

Борзаковский отметил, что немногочисленные российские атлеты сумели проявить себя и на юношеском первенстве мира, на молодежном и юниорском чемпионатах Европы. «Мы также хорошо выступили и на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии, куда приехали наши 15-летние атлеты, которым пришлось соревноваться с более взрослыми соперниками. Но даже в таких неравных условиях были завоеваны серебряная и бронзовая медали», — сказал главный тренер.