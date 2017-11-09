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21:17 (мск), источник: ТАСС

Борзаковский надеется, что совсем скоро легкоатлеты опять будут выступать под флагом РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень надеется на скорейшее возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), после чего отечественные легкоатлеты получат возможность выступать на международных стартах под флагом своей страны. Об этом он сказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

С 25 по 26 ноября совет IAAF будет рассматривать возможность возвращения ВФЛА членства в IAAF. Российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных стартах с ноября 2015 года.

«Я надеюсь, что этот час икс приближается и как можно быстрее наступит, — признался Борзаковский. — Очень хочется, чтобы федерацию [ВФЛА] как можно быстрее восстановили в своих правах, ребята начнут выезжать за границу и получать международную практику. Это очень важно иметь возможность соревноваться со звездами мировой легкой атлетики. Я сам будучи спортсменом понимал разницу между домашними и зарубежными стартами и сейчас понимаю состояние наших лидеров, которым очень тяжело тренироваться без возможности соревноваться с мировыми лидерами».

«Тому же Сергею Шубенкову для того чтобы стать в Лондоне чемпионом мира, на мой взгляд, не хватило соревновательной практики. Он не успел выйти на пик формы к чемпионату мира. Но, тем не менее, Сергей проявил себя на этом турнире молодцом. Честь и хвала ему и тренеру Сергею Клевцову», — отметил главный тренер.

На ЧМ-2017 Шубенков не сумел отстоять титул чемпиона мира, завоеванный два года назад в Пекине, и пришел к финишу дистанции 110 метров с барьерами вторым, уступив лидеру сезона ямайцу Омару Маклауду. Шубенков и еще 18 российских легкоатлетов вынуждены были выступать на ЧМ-2017 в нейтральном статусе под флагом IAAF.

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