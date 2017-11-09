Молодые легкоатлеты РФ с 2018 года должны будут проходить антидопинговый курс

«С 2018 года мы вводим обязательным условием для спортсменов до 18 лет для участия в первенствах России наличие сертификата о дистанционном прохождении антидопингового курса на сайте Российского антидопингового агентства, — отметила Иконникова. — В перспективе мы рассматриваем возможность обязать всех спортсменов иметь такой документ».

«Крайне важно, чтоб наши подрастающие спортсмены были в курсе всех вопросов антидопинга, — продолжила собеседница агентства. — А незнание основ антидопинговой культуры очень часто оборачивается серьезным наказанием. Обязанности свои они еще более-менее знают, а права — нет».

Предложение обязать каждого спортсмена до 18 лет, желающего выступать на первенствах страны, пройти антидопинговый курс, было предварительно одобрено на последнем президиуме ВФЛА.