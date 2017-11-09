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15:11 (мск), источник: ТАСС

Молодые легкоатлеты РФ с 2018 года должны будут проходить антидопинговый курс

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прохождение антидопингового курса с получением соответствующего сертификата станет с 2018 года обязательным условием участия легкоатлетов в возрасте до 18 лет в первенствах России. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

«С 2018 года мы вводим обязательным условием для спортсменов до 18 лет для участия в первенствах России наличие сертификата о дистанционном прохождении антидопингового курса на сайте Российского антидопингового агентства, — отметила Иконникова. — В перспективе мы рассматриваем возможность обязать всех спортсменов иметь такой документ».

«Крайне важно, чтоб наши подрастающие спортсмены были в курсе всех вопросов антидопинга, — продолжила собеседница агентства. — А незнание основ антидопинговой культуры очень часто оборачивается серьезным наказанием. Обязанности свои они еще более-менее знают, а права — нет».

Предложение обязать каждого спортсмена до 18 лет, желающего выступать на первенствах страны, пройти антидопинговый курс, было предварительно одобрено на последнем президиуме ВФЛА.

«Затем мы отправили официальное письмо в Министерство спорта РФ и недавно получили ответ. Минспорт утвердил нашу образовательную программу. Это условие мы уже внесли в положение о внутрироссийских соревнованиях на 2018 год», — подчеркнула Иконникова.

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