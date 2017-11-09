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13:04 (мск), источник: ТАСС

Двукратная чемпионка мира Ласицкене начала прыжковую подготовку к сезону

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подготовка двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене к новому сезону идет по заранее намеченному плану, в настоящее время она уже приступила к выполнению прыжковой работы. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Источник: РИА "Новости"

Лацицкене, последний старт сезона которой пришелся на 1 сентября, когда она одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги», начала подготовку к сезону 4 октября в Афинах.

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«В Греции у Маши были втягивающие тренировки, она занималась в основном общефизической подготовкой, — заметил Габрилян. — С ноября спортсменка приступила уже к техническим тренировкам, начав прыжковую работу. Никаких сверхвысот она на тренировках не покоряет. Все идет по заранее утвержденному плану, который практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым сезоном».

По словам тренера, первый старт в новом сезоне его подопечная примет в середине января в Челябинске («Мемориал Лукашевича и Середкина»), затем спортсменка 21 января выступит на турнире в Москве, который проводит фонд «Гераклион».

«Программа дальнейших выступлений может быть скорректирована, если будет в том необходимость», — подчеркнул Габрилян.

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