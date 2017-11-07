Рабочая группа сформирует рекомендации по ВФЛА перед советом IAAF 25 ноября

Источник: РИА "Новости"

30 октября в Осло состоялась встреча главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF. По ее итогам Шляхтин сообщил, что ВФЛА осталось решить два технических вопроса в рамках дорожной карты по восстановлению членства в IAAF. Эта рабочая группа (инспекционная комиссия) была специально создана IAAF для восстановления российской организации в правах.

«Мы обсудили прогресс в отношении восстановления перед заседанием совета IAAF, который состоится 26 ноября в Монако, — сказал Андерсен. — ВФЛА добивается прогресса, все больше отвечает критериям, установленным советом для их восстановления. Они упорно трудятся».

«Наша встреча позволила нам составить список нерешенных вопросов. В ВФЛА знают, что еще нужно предпринять. Мы постоянно общаемся с ВФЛА, чтобы выполнить каждый из критериев, которые были установлены. Мы проведем полное заседание рабочей группы в субботу перед заседанием совета, на котором мы примем решение о том, что советовать и какие рекомендации делать», — добавил Андерсен, также отметив, что работа его группы закончится, когда ВФЛА выполнит все условия.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.