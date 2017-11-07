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21:13 (мск), источник: ТАСС

Рабочая группа сформирует рекомендации по ВФЛА перед советом IAAF 25 ноября

ТАСС, 7 ноября. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проведет свое заседание 25 ноября перед заседанием совета организации, на котором сформирует рекомендации относительно статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен, слова которого приводит портал Inside the Games.

Источник: РИА "Новости"

30 октября в Осло состоялась встреча главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF. По ее итогам Шляхтин сообщил, что ВФЛА осталось решить два технических вопроса в рамках дорожной карты по восстановлению членства в IAAF. Эта рабочая группа (инспекционная комиссия) была специально создана IAAF для восстановления российской организации в правах.

«Мы обсудили прогресс в отношении восстановления перед заседанием совета IAAF, который состоится 26 ноября в Монако, — сказал Андерсен. — ВФЛА добивается прогресса, все больше отвечает критериям, установленным советом для их восстановления. Они упорно трудятся».

«Наша встреча позволила нам составить список нерешенных вопросов. В ВФЛА знают, что еще нужно предпринять. Мы постоянно общаемся с ВФЛА, чтобы выполнить каждый из критериев, которые были установлены. Мы проведем полное заседание рабочей группы в субботу перед заседанием совета, на котором мы примем решение о том, что советовать и какие рекомендации делать», — добавил Андерсен, также отметив, что работа его группы закончится, когда ВФЛА выполнит все условия.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения ВФЛА прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах РУСАДА. Совет учредителей WADA будет обсуждать дальнейшие перспективы РУСАДА на своем заседании в Сеуле 16 ноября.

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