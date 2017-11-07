Чемпионка ОИ-2016 в марафоне кенийка Сумгонг дисквалифицирована на 4 года за допинг

В допинг-пробе 32-летней спортсменки, взятой 28 февраля текущего года во внесоревновательный период, был найден эритропоэтин. Дисквалификация Сумгонг отсчитывается с 3 апреля 2017 года, даты начала ее временного отстранения.

По словам самой спортсменки, положительный допинг-тест связан с посещением ей одной из больниц в Кении из-за внематочной беременности. Сумгонг заявила, что ей сделали переливание крови и ряд других процедур с использованием неизвестных ей лекарств. После того как бегунья не смогла предоставить подтверждающих документов, антидопинговое агентство Кении назвало ее историю про больницу «по меньшей мере противоречивой» и не приняло её объяснения.