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18:30 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионка ОИ-2016 в марафоне кенийка Сумгонг дисквалифицирована на 4 года за допинг

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Антидопинговое агентство Кении дисквалифицировало олимпийскую чемпионку Рио-2016 в марафоне Джемиму Сумгонг на четыре года из-за положительной допинг-пробы, сообщает АП.

Источник: AP 2017

В допинг-пробе 32-летней спортсменки, взятой 28 февраля текущего года во внесоревновательный период, был найден эритропоэтин. Дисквалификация Сумгонг отсчитывается с 3 апреля 2017 года, даты начала ее временного отстранения.

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По словам самой спортсменки, положительный допинг-тест связан с посещением ей одной из больниц в Кении из-за внематочной беременности. Сумгонг заявила, что ей сделали переливание крови и ряд других процедур с использованием неизвестных ей лекарств. После того как бегунья не смогла предоставить подтверждающих документов, антидопинговое агентство Кении назвало ее историю про больницу «по меньшей мере противоречивой» и не приняло её объяснения.

Таким образом, Сумгонг, первая кенийка, выигравшая золотую олимпийскую медаль в марафоне, не сможет принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио и чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.

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