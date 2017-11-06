Эксперт: IAAF могла не включить Ласицкене в топ-3 атлетов из-за ее нейтрального статуса

Источник: РИА "Новости"

В понедельник была объявлена финальная тройка претенденток. В шорт-лист вошли греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, бегунья Алмаз Аяна из Эфиопии и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, специализирующаяся в многоборье.

«Политическое ли это решение? Даже не могу ничего сказать по этому поводу, — ответила Рыпакова. — Может быть, тот факт, что Ласицкене выступала под нейтральным флагом, как-то на это повлиял. Но хотя какая разница, спортсмен, выступавший лично за себя, должен иметь такие же шансы на награду, как и все остальные».

«Но в любом случае не в этом счастье, — добавила Рыпакова. — Самое главное — выигрывать в секторах и на дорожках. А прочие награды — это второстепенно. Ласицкене была в этом году лучшей в секторе — это без сомнения».