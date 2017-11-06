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23:27 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: IAAF могла не включить Ласицкене в топ-3 атлетов из-за ее нейтрального статуса

ТАСС, 6 ноября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) могла не включить россиянку Марию Ласицкене в тройку претендентов на звание лучшей легкоатлетки года из-за ее статуса нейтральной спортсменки. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка 2012 года в тройном прыжке Ольга Рыпакова из Казахстана, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник была объявлена финальная тройка претенденток. В шорт-лист вошли греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, бегунья Алмаз Аяна из Эфиопии и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, специализирующаяся в многоборье.

«Политическое ли это решение? Даже не могу ничего сказать по этому поводу, — ответила Рыпакова. — Может быть, тот факт, что Ласицкене выступала под нейтральным флагом, как-то на это повлиял. Но хотя какая разница, спортсмен, выступавший лично за себя, должен иметь такие же шансы на награду, как и все остальные».

«Но в любом случае не в этом счастье, — добавила Рыпакова. — Самое главное — выигрывать в секторах и на дорожках. А прочие награды — это второстепенно. Ласицкене была в этом году лучшей в секторе — это без сомнения».

Россиянка Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль на мировом первенстве 2017 года в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

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