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14:29 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене не вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года

ТАСС, 6 ноября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не была включена в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

В шорт-лист вошли греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, бегунья Алмаз Аяна из Эфиопии (специализируется в беге на 5000 и 10000 м) и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, специализирующаяся в многоборье. Все указанные спортсменки завоевали золотые медали на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.

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Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, также завоевала золотую медаль на мировом первенстве, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

Также IAAF огласила финальную тройку претендентов на звание лучшего легкоатлета года, в список вошли британский бегун Мо Фара, голландец Уэйд ван Никерк (бег) и катарский прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим. Победители в номинациях будут объявлены 24 ноября на специальной церемонии в Монако.

 Ласицкене не вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года
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