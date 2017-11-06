Ласицкене не вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года

Источник: РИА "Новости"

В шорт-лист вошли греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, бегунья Алмаз Аяна из Эфиопии (специализируется в беге на 5000 и 10000 м) и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, специализирующаяся в многоборье. Все указанные спортсменки завоевали золотые медали на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.

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Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, также завоевала золотую медаль на мировом первенстве, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.