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21:00 (мск), источник: ТАСС

Кенийский бегун Кипсанг стал победителем Нью-Йоркского марафона

ТАСС, 5 ноября. Кениец Джеффри Кипсанг стал победителем традиционного Нью-Йоркского марафона. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 10 минут 53 секунды.

Второе место занял его соотечественник Уилсон Кипсанг (2:10.56), третьим финишировал Лелиса Десиса из Эфиопии (2:11.32). Джеффри Кипсанг впервые выиграл Нью-Йоркский марафон, также он является серебряным призером чемпионата мира 2015 года на дистанции 10 000 м.

В соревнованиях среди женщин победила американка Шалан Флэнаган (2:26.53), второй финишировала Мэри Кейтани из Кении (2:27.54), третьей — представительница Эфиопии Мамиту Даска (2:28.08). Флэнаган также впервые стала победительницей данного забега, в ее активе серебряная медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 10 000 м.

Нью-Йоркский марафон проходит с 1970 года, наряду с Бостонским и Чикагским входит в серию World Marathon Majors.

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