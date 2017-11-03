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12:20 (мск), источник: ТАСС

IAAF объявила о создании рейтинга спортсменов для отбора на крупные международные старты

ТАСС, 3 ноября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) заключила соглашение с компанией Elite Ltd для создания официального мирового рейтинга, который станет квалификационным механизмом для отбора на крупные международные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение, подписанное между IAAF и Elite Ltd, компанией, которой принадлежит крупнейший сайт с легкоатлетической статистикой и базой результатов All Athletics, включает в себя договоренности по сбору и обработке статистики и результатов, а также развитию официальной системы мирового рейтинга IAAF. Рейтинг будет создан, чтобы болельщикам было удобнее следить за дисциплинами в легкой атлетике. Он будет основываться на очках, которые спортсмены будут зарабатывать на соревнованиях. Подробная информация о распределении очков и формате отбора будет опубликована в 2018 году.

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«Мировой рейтинг IAAF впервые будет представлен в 2018 году, он будет учитывать, в частности, результаты чемпионатов мира и Олимпийских игр. Впервые в истории легкой атлетики спортсмены, журналисты и болельщики будут иметь ясное понимание иерархии в спорте, начиная с национальных соревнований и заканчивая самыми крупными событиями», — приводит слова главы IAAF Себастьяна Коу пресс-служба.

Также IAAF объявила о создании нового департамента «Наследие IAAF», целью которого станет работа с историей легкой атлетики. Данный департамент создан для продвижения вида спорта, чтобы болельщики могли ориентироваться в его истории.

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