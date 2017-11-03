IAAF объявила о создании рейтинга спортсменов для отбора на крупные международные старты

Соглашение, подписанное между IAAF и Elite Ltd, компанией, которой принадлежит крупнейший сайт с легкоатлетической статистикой и базой результатов All Athletics, включает в себя договоренности по сбору и обработке статистики и результатов, а также развитию официальной системы мирового рейтинга IAAF. Рейтинг будет создан, чтобы болельщикам было удобнее следить за дисциплинами в легкой атлетике. Он будет основываться на очках, которые спортсмены будут зарабатывать на соревнованиях. Подробная информация о распределении очков и формате отбора будет опубликована в 2018 году.