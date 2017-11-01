Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Известный певец, чьи рисунки сравнивают с работами душевнобольных
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс0
Слован0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
Витязь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь1
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд1
Виннипег Джетс2
Все события
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
«Сибирь» — «Йокерит» и еще 3 матча игрового дня КХЛ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
16:28 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура ЮАР потребует увеличить срок заключения Писториуса как минимум до 10 лет

ТАСС, 1 ноября. Южноафриканская прокуратура потребует как минимум до 10 лет увеличить срок тюремного заключения легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса, осужденного на шесть лет за убийство подруги. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Лувуйо Мфаку, слова которого приводит телеканал TVA Sports.

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство своей подруги, но вышел из тюрьмы отбыв один год наказания, однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство, однако позднее прокурор Джерри Нил обжаловал данный приговор, так как счел его «шокирующе мягким». Слушания по апелляции запланированы на 3 ноября, в феврале текущего года Нил подал в отставку.

«Мы считаем, что приговор является слишком мягким, — сказал Мфаку. — Суд может отказаться от максимального наказания в виде 15 лет тюремного заключения, но никак нельзя выносить решение о сроке меньше, чем в 10 лет. Мы не можем допустить создание прецедента в данном вопросе. Это неприемлемо, учитывая тяжесть преступления».

Писториус, у которого ампутированы обе ноги ниже колена, выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, где выиграл серебро в эстафете 4×400 метров. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец выступил на Играх-2012 в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.

 Чемпионат мира по самбо в Сочи установит рекорд по числу стран-участниц
Портал для болельщиков ЧМ-2018 выпустил серию проекта "Город героя" о Ростове-на-Дону
ЦСКА: спасибо, что живой
Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ
Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
«Сибирь» — «Йокерит» и еще 3 матча игрового дня КХЛ
Разжалованный «рыцарь». 6 клубов КХЛ для Шипачева
СМИ: Конте может возглавить «Милан» следующим летом
Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам единоборств ММА
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь