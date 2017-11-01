Прокуратура ЮАР потребует увеличить срок заключения Писториуса как минимум до 10 лет

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство своей подруги, но вышел из тюрьмы отбыв один год наказания, однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство, однако позднее прокурор Джерри Нил обжаловал данный приговор, так как счел его «шокирующе мягким». Слушания по апелляции запланированы на 3 ноября, в феврале текущего года Нил подал в отставку.

«Мы считаем, что приговор является слишком мягким, — сказал Мфаку. — Суд может отказаться от максимального наказания в виде 15 лет тюремного заключения, но никак нельзя выносить решение о сроке меньше, чем в 10 лет. Мы не можем допустить создание прецедента в данном вопросе. Это неприемлемо, учитывая тяжесть преступления».