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14:09 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене и Лысенко выступят на январском турнире в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница золотой медали летнего чемпионата мира 2017 года Мария Ласицкене и серебряный призер соревнований Данил Лысенко 21 января планируют выступить на московском турнире прыгунов в высоту, организатором которого является фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион». Об этом сообщил ТАСС член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), генеральный директор фит-лиги «Гераклион» Михаил Бутов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Турнир пройдет 21 января, предполагается, что в нем примут участие 12 спортсменов (по шесть мужчин и женщин), — сказал Бутов. — Сейчас могу назвать фамилии только двух участников соревнований, это лидеры российских прыжков в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко. С личными тренерами спортсменов и их менеджерами уже достигнуты соответствующие договоренности. Я получил предварительное согласие и от других спортсменов, но называть их фамилии пока считаю делом преждевременным».

«Я ставлю перед собой задачу собрать всех наших сильнейших прыгунов, — продолжил собеседник ТАСС. — Смогут ли выступить у нас иностранные спортсмены? На этот вопрос можно дать ответ только в конце ноября, когда совет IAAF рассмотрит вопрос о возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации».

Турнир прыгунов в высоту пройдет под крышей теннисного центра «Салют Гераклион». «В нем будет смонтирован специальный прыжковый сектор, который потом мы будем использовать и на открытых площадках для соревнований подобного типа, — заметил Бутов. — К сожалению, количество зрительских мест в манеже невелико, поэтому мы намерены вести онлайн-трансляцию. 21 ноября откроем продажу билетов».

«В России никогда ранее не проводились соревнования по прыжкам в высоту вне легкоатлетических площадок, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы назвали турнир “Битва полов”, у него будет очень интересный, на мой взгляд, формат проведения. Спортсмены за каждый свой удачный прыжок будут получать очки, женский гандикап составит примерно 33−36 см. Высота планки все время будет меняться в зависимости от того, кому предстоит прыгать».

«По сути, это будет противостояние мужчин и женщин, кто из них наберет больше очков. У нас есть идея сделать командный зачет. Думаем над этим», — заключил Бутов.

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