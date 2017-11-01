Ласицкене и Лысенко выступят на январском турнире в Москве

Источник: ИТАР-ТАСС

«Турнир пройдет 21 января, предполагается, что в нем примут участие 12 спортсменов (по шесть мужчин и женщин), — сказал Бутов. — Сейчас могу назвать фамилии только двух участников соревнований, это лидеры российских прыжков в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко. С личными тренерами спортсменов и их менеджерами уже достигнуты соответствующие договоренности. Я получил предварительное согласие и от других спортсменов, но называть их фамилии пока считаю делом преждевременным».

«Я ставлю перед собой задачу собрать всех наших сильнейших прыгунов, — продолжил собеседник ТАСС. — Смогут ли выступить у нас иностранные спортсмены? На этот вопрос можно дать ответ только в конце ноября, когда совет IAAF рассмотрит вопрос о возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации».

Турнир прыгунов в высоту пройдет под крышей теннисного центра «Салют Гераклион». «В нем будет смонтирован специальный прыжковый сектор, который потом мы будем использовать и на открытых площадках для соревнований подобного типа, — заметил Бутов. — К сожалению, количество зрительских мест в манеже невелико, поэтому мы намерены вести онлайн-трансляцию. 21 ноября откроем продажу билетов».

«В России никогда ранее не проводились соревнования по прыжкам в высоту вне легкоатлетических площадок, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы назвали турнир “Битва полов”, у него будет очень интересный, на мой взгляд, формат проведения. Спортсмены за каждый свой удачный прыжок будут получать очки, женский гандикап составит примерно 33−36 см. Высота планки все время будет меняться в зависимости от того, кому предстоит прыгать».