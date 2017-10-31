Фара расстался со скандальным тренером из-за допинга?

Источник: Reuters

34-летний Фара, выигравший дистанции 5 и 10 тысяч метров на Играх в Лондоне и Рио, решил покинуть лагерь Саласара, расположенный в США, и вернуться в Лондон.

«Я возвращаюсь, потому что очень скучал по дому. Я и моя жена хотим, чтобы наши дети росли в Британии», — сказал Фара.

При этом бегун и специалист не разрывают отношения окончательно — Саласар будет выступать в роли консультанта стайера. Тренировать же Фара, который после двух золотых медалей на ЧМ-2017 в Лондоне решил сосредоточиться на марафонах и полумарафонах, будет Гэри Ло. Они уже сотрудничали до отъезда стайера в США. Интересно, что Ло — муж мировой рекордсменки в марафоне Полы Рэдклифф.

Альберто САЛАСАР | Источник: AFP 2017

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Разрыв тренера и атлета — вещь в спорте обыденная. Но в данном случае существует серьезная подоплека. Дело в том, что Саласара уже несколько лет подозревают в допинговых махинациях. А значит, тень падает и на всех сотрудничающих с ним атлетов.

Сам Фара категорически отрицает, что его решение вернуться в Британию связано с этими подозрениями.

«Я всегда верил в чистый спорт и убежден, что тот, кто нарушает правила, должен быть наказан. Я расстаюсь с Саласаром вовсе не из-за допинговых подозрений. Эта ситуация тянется уже два года, и если бы я хотел уйти из-за этого, я бы уже давно это сделал. Если бы у меня были малейшие сомнения, то я не оставался бы с Альберто все это время. Но USADA (Американское антидопинговое агентство — Прим. “СЭ”) не предъявляло ему никаких обвинений», — заявил Фара.

2011 год. Мо ФАРА (справа), Альберто САЛАСАР (в центре) и Гален РАПП | Источник: AFP 2017

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ САЛАСАРА?

59-летний Саласар — один из самых авторитетных специалистов в мире. В США, в штате Орегон, у него есть свой тренировочный лагерь, куда в 2011 году переехал Фара. После этого он выиграл все свои главные титулы, став одной из главных звезд как мировой легкой атлетики, так и британского спорта.

В июне 2015 года несколько бывших атлетов и сотрудников, когда-то работавших в лагере Саласара в Орегоне, в эфире программы ВВС Panorama обвинили тренера в использовании запрещенных стероидов и других нелегальных практиках.

Например, говорилось о том, что в 2002 году 16-летний на тот момент Гален Рапп получал инъекции тестостерона. Позже Рапп станет рекордсменом США на дистанции 10 000 метров и серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне в этом же виде. Там он финишировал вслед за Фара, с которым они вместе тренировались у Саласара.

По словам журналистов, они знали о семи людях, имеющих отношение к лагерю Саласара, которые обратились со своими подозрениями в USADA. В свою очередь, тренер и Рапп отвергли все обвинения. Саласар даже написал по этому поводу огромное открытое письмо.

После выхода фильма USADA начало расследование в отношении Саласара. Долгое время о его ходе не было ничего известно — как уже было сказано, специалисту официально не предъявляли никаких обвинений. Однако в марте этого года известная хакерская группа Fancy Bears раздобыла промежуточный отчет USADA по делу Саласара и передала его в редакцию The Sunday Times.

В документе, датированном мартом 2016 года, утверждалось, что Саласар и несколько его атлетов мешали работе следователей USADA и «почти наверняка» нарушали антидопинговые правила, изображая инъекции разрешенного вещества Л-карнитина.

Также говорилось, что Саласар подвергал риску здоровье спортсменов, в том числе Фара, путем использования потенциально опасных лекарственных препаратов без медицинской необходимости.

Утверждалось, что Саласар так и не смог найти «приемлемое объяснение наличия тестостерона в своем лагере». А, кроме того, совместно с врачом Джеффри Брауном проводился «незаконный» эксперимент, целью которого было выяснить, сколько можно втереть тестостеронового геля, чтобы не завалить допинг-тест. А согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства команде спортсмена — тренеру, врачам и так далее — не разрешается даже просто иметь при себе запрещенные препараты без специального на то разрешения.

Сам Саласар утверждал, что тестостерон он использовал в личных целях, так как якобы страдал гипогонадизмом (заболеванием, сопровождающимся снижением уровня половых гормонов — Прим. «СЭ»). Однако в докладе говорится, что тренер не предоставил никаких доказательств, подтверждающих этот диагноз.

Мо ФАРА | Источник: AFP 2017

ЗАМЕШАН ЛИ ЗДЕСЬ ФАРА?

Важная деталь — ни один атлет из лагеря Саласара никогда не проваливал допинг-тест. Ни Рапп, ни Фара, ни кто-либо еще.

Хотя определенные подозрения в отношении британца были. Так, в июле Fancy Bears опубликовали документы, в которых эксперты ИААФ утверждали, что некоторые его пробы первоначально были признаны нуждающимися в дополнительном тестировании, но потом были объявлены нормальными. Сам Фара ответил, что никогда не проваливал кровяные тесты, в после двух побед на ЧМ-2017 обвинил некоторые СМИ в том, что они хотят «разрушить его наследие».

Критики припоминают Фара не только эту летнюю историю, но и сотрудничество с тренером Джамой Аденом, арестованным в прошлом году в ходе допингового расследования, и два пропущенных теста перед Играми-2012 в Лондоне.

При этом одного сотрудничества с человеком, уличенным в нарушении антидопинговых правил, теоретически может оказаться достаточно для наказания. Так, например, в прошлом году был дисквалифицирован итальянский биатлонист Даниэль Ташлер. Его отец, вице-президент IBU Готлиб Ташлер, обратился к одиозному доктору Микеле Феррари, замешанному в куче скандалов, с просьбой помочь сыну, а врач в ответ рассказал, как правильно обходить тесты.