Атлеты, которым IAAF ранее отказала в нейтральном статусе, имеют право снова подать заявки

Об этом сообщил ТАСС менеджер ряда российских легкоатлетов Павел Воронков, получивший официальный ответ от IAAF на запрос о процедуре получения индивидуального допуска на 2018 год.

IAAF в конце 2016 года приняла разрешение на время приостановки членства ВФЛА в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям IAAF, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. В настоящее время 49 россиян имеют статус нейтральных атлетов, и практически у всех (за исключением Дарьи Клишиной) он прекратит действие 31 декабря 2017 года. Более ста легкоатлетов получили от IAAF отказ в праве участвовать в международных стартах в этом сезоне.

«Если ВФЛА до конца года не восстановят, то спортсмены, которые в 2017 году получили отказ от IAAF, могут снова подавать индивидуальные заявки для участия в международных стартах уже на следующий сезон, — заметил Воронков. — То же самое могут делать и те, кто в этом году не оформлял индивидуальные допуски».

Согласно регламенту IAAF, спортсмены должны подать заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе за две недели до окончания подачи заявок на конкретный турнир.

Воронков ранее сообщил ТАСС, что легкоатлеты, в настоящее время имеющие допуск IAAF, в 2018 году смогут продлить его по упрощенной схеме.