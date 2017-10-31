Легкоатлеты РФ, имеющие допуск IAAF, в 2018 году смогут продлить его по упрощенной схеме

Источник: РИА "Новости"

IAAF в конце 2016 года приняла разрешение на время приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям IAAF, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. В настоящее время 49 россиян имеют статус нейтральных атлетов, и практически у всех (за исключением Дарьи Клишиной) он прекратит действие 31 декабря 2017 года. 19 россиян приняли участие в чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.

«Я получил официальное письмо из IAAF, в котором получил ответы на интересующие меня вопросы, — сказал Воронков. — Если ВФЛА до конца года не восстановят в своих правах, то нашим спортсменам опять придется оформлять индивидуальные разрешения на участие в международных стартах. Однако те, кто сейчас имеет такой допуск, получат возможность оформить его по упрощенной схеме».