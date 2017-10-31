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14:37 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлеты РФ, имеющие допуск IAAF, в 2018 году смогут продлить его по упрощенной схеме

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, имеющие в настоящее время разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах, могут продлить этот допуск на 2018 год по упрощенной схеме. Об этом сообщил ТАСС менеджер ряда российских легкоатлетов Павел Воронков.

Источник: РИА "Новости"

IAAF в конце 2016 года приняла разрешение на время приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям IAAF, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. В настоящее время 49 россиян имеют статус нейтральных атлетов, и практически у всех (за исключением Дарьи Клишиной) он прекратит действие 31 декабря 2017 года. 19 россиян приняли участие в чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.

«Я получил официальное письмо из IAAF, в котором получил ответы на интересующие меня вопросы, — сказал Воронков. — Если ВФЛА до конца года не восстановят в своих правах, то нашим спортсменам опять придется оформлять индивидуальные разрешения на участие в международных стартах. Однако те, кто сейчас имеет такой допуск, получат возможность оформить его по упрощенной схеме».

По словам Воронкова, IAAF пришлет таким спортсменам упрощенную стандартную форму, которую те должны будут подписать. Спортсменам нужно будет только подтвердить, что вся предоставленная ранее ими персональная информация не изменилась. IAAF будет рассматривать индивидуально каждый запрос, однако решение будет приниматься быстрее обычного.

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