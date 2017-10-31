Марат Жыланбаев: Однажды в пустыне меня чуть не застрелили. Видимо, с испуга: просто приняли за привидение

Как ему удалось достигнуть таких результатов, корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил узнать в беседе с самим рекордсменом.



— Марат Толегенович, чем Вас привлек бег на марафонские дистанции?

— В молодости я занимался спортивным ориентированием, и тренер сказал мне, что в моей подготовке слабым звеном является именно бег. Он отправил меня в Караганду, где я, тренируясь с любителями бега, начал заниматься более усердно. Постепенно стал увеличивать дистанции и уже пробегал полумарафоны. Ну, а свой первый полноценный марафон я пробежал во время службы в армии в Душанбе. По возвращении в Казахстан, но уже в другом шахтерском городе, — на этот раз в Экибастузе, — я продолжил занятие спортом и даже открыл Клуб любителей бега. Изначально и не думал, что буду так серьезно заниматься этим делом, — рассчитывал работать художником, но постепенно я начал посвящать спорту все больше времени. В Экибастузе с 1986 года мы стали проводить ежегодный марафон, который был лучшим в Казахстане и одним из лучших на просторах бывшего Союза. Я стал участвовать во многих крупных марафонах: в Одессе, в Омске и в Ленинграде — в известном марафоне «Дорога жизни». В итоге разработал свою программу, как правильно готовиться к длинной дистанции. Туда входил целый комплекс: как нужно питаться, какие упражнения надо делать, прежде всего, для коленей и позвоночника, так как могут возникнуть проблемы с сердцем, ну, и какой темп нужно соблюдать во время бега, чтобы одолеть длинную дистанцию.



— Почему Вы не остановились на классическом марафоне, а решили пробегать дистанции больше на 20−30 километров?

— Классический марафон я пробегал за 2 часа 24 минуты, — это не высокий показатель по времени, но так как я работал на выносливость, то проблем с преодолением именно таких марафонов у меня не было, они мне давались легко. За счет тренировок мне стало понятно, что благодаря разработанной мною методике можно преодолевать дистанции гораздо длиннее, чем классический марафон.



— Вы установили семь достижений, которые внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Какое из них для Вас наиболее ценное?

— Все, конечно, дороги по-своему. Наверное, самым значимым рекордом для меня был пробег пустыни Сахара в 1993 году, когда за 24 дня я преодолел 1700 километров. А вообще, я установил больше семи достижений, которые заслуживают права находиться в Книге рекордов Гиннеса — просто не все свои марафоны фиксировал официально, так как не всегда имел для этого возможности. Для этого ведь тоже нужны немалые финансовые затраты — для организации всего процесса по подтверждению рекорда: приезд специальной комиссии и прочие разные нюансы.



— Вы преодолели такие пустыни как Сахара, Каракумы, Невада и многие другие. А какая из таких длинных дистанций по покорению пустыни для Вас оказалась наиболее трудной?

— Пожалуй, самой трудной по преодолению оказалась пустыня Каракумы. Мне пришлось пробежать за 20 дней 1200 километров.



— Бывало, Вы пробегали и по два марафона в день, — каждый более 42 километров. Для этого требовалась специальная методика подготовки?

— Да, здесь нужна специальная подготовка, — а начинал я ее с прочтения книги «Гимнастика Амосова». Из нее в свою методику подготовки внедрил многое, и если раньше после пробега марафона на восстановление у меня уходило два-три дня, то в дальнейшем мне уже не требовалось столько времени, и организм довольно быстро приходил в нормальное состояние.



— Вы являетесь единственным человеком на планете, который в одиночку пробежал пустыни Африки, Австралии, Азии и Америки. Как к Вам пришла идея покорения этих пустынь?

— Как-то я прочитал книгу Робина Дэвидсона про путешествие по миру. Там в одной из историй рассказывалась, как одна девушка на четырех верблюдах преодолела пустыню Большая Виктория в Австралии, и мне стало очень интересно попробовать себя — уже бегом преодолеть пустыню. Вообще, песок — это самая тяжелая поверхность для бега. При движении колени работают буквально на излом, и здесь нужны очень крепкие суставы. 10 километров бега по пустыни приравниваются к 16 на равнине. В итоге я заразился этой идеей и начал покорять пустыни на разных континентах. Кстати, пустыню в Австралии, про которую шла речь в книге, я тоже преодолел в 1993 году, — тогда за 22 дня я пробежал по ней 1600 километров.



— Покушался ли кто-то на эти Ваши рекорды из Книги Гиннеса? И если — да, с каким успехом?

— Мой рекорд еще никто не смог повторить. Как-то была попытка китайского бегуна сделать это, но ничего у него не получилось, — не смог выдержать такой нагрузки. Все-таки, здесь нужна специальная подготовка, которой он не обладал.



— Не страшно ли было в одиночестве находиться днем и ночью в пустыне?

— В первое время, конечно, было страшновато, но затем освоился и чувствовал себя нормально.



— Были ли случаи, когда возникали серьезные опасности во время таких марафонов?

— Один раз произошел случай, что меня чуть не застрелили, — видимо с испуга: просто приняли за привидение. Во время преодоления пустыни Каракумы чуть не умер от обезвоживания организма. А так, в общем-то, опасность в пустынях представляют собой только змеи да скорпионы. Ну, если ты на них не нападаешь, то и они сами на тебя не полезут. Для этого нельзя бегать в местах, где есть барханчики и ветки, — потому что там попадаются норы, и если ты провалишься, то нога попадет в нору или рядом, и здесь уже та же змея примет данное действие за нападение и, естественно, будет опасна. Также нельзя трогать в пустыне камни — всегда под ними окажется скорпион. Специального противоядия против них у меня с собой не было, — для этого пришлось бы бегать с холодильником на спине. Поэтому вполне обходился навыками предосторожности.



— Читал о том, как Вы накормили в пустыне своего сопровождающего кониной, а оказалось, что эта пища для него — харам…

— Просто он был туарегом — это такое мусульманское племя в Африке. У них законы очень суровые — даже в Дубаи такого нет. Когда мы пообедали, он нарисовал барана и начал показывать, спрашивая: мол, его мы ели? Когда я ответил отрицательно, он нарисовал корову — и вновь получил отрицательный ответ от меня. Когда туарег узнал, что питался кониной, у него попросту все вышло наружу.



— В Вашей спортивной карьере был случай, когда Вы за семь дней марафонского бега смогли взобраться на самую высокую вершину Европы — Эльбрус. Что для Вас оказалась все же легче — преодолеть пустыню или покорить такую гору?

— Все-таки дистанция по пустыне давалась тяжелее, но и при подъеме на вершину были немаленькие сложности. Подниматься было немного непривычно для меня, и даже сказывалась нехватка кислорода. Но за счет натренированной выносливости мне удалось преодолеть эту дистанцию.



— Когда в последний раз пробежали марафон?

— Это было несколько лет назад, когда меня на свой юбилей в Караганду позвал известный марафонец Павел Сиротин. До этого я не пробегал марафонской дистанции около 17 лет и, проведя месячную подготовку, принял участие в карагандинском марафоне.



— Сейчас Вы тренируете. С какими группами людей работаете в настоящее время и над чем?

— Когда года четыре назад я переехал в Астану, то постепенно продолжал заниматься бегом для себя. Затем ко мне начали поступать заявки от разных организаций, чтобы я проводил тренировки у их сотрудников. Постепенно стали образовываться группы, в каждой из которых не больше 17 человек — ведь я работаю с каждым индивидуально, поэтому большими по количеству людей группы не делаю. Также тренировал и разных высокопоставленных в стране чиновников и самых известных олигархов. Сейчас у меня занимаются люди от 20 лет и старше 60-ти, и они представляют самые разные профессии. В группе бегают строители, врачи, учителя, — в общем, все, кто хочет правильно заниматься бегом. За один месяц я им ставлю технику бега так, что они спокойно затем пробегают 10 километров.