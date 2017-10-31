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13:35 (мск), источник: ТАСС

Шляхтин: ВФЛА осталось решить два технических вопроса для восстановления членства в ИААФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) осталось решить два технических вопроса в рамках дорожной карты по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом по итогам встречи с членами рабочей группы ИААФ заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, слова которого ТАСС приводит пресс-служба ВФЛА.

Встреча Шляхтина с членами рабочей группы ИААФ, которую возглавляет Руне Андерсен, состоялась 30 октября в Осло. Эта рабочая группа (инспекционная комиссия) была специально создана ИААФ для восстановления российской организации в правах.

«Встреча прошла плодотворно, наша работа положительно отмечена, — сказал Шляхтин. — Мы понимаем, что еще нам необходимо сделать для того, чтобы быть уверенным в “чистоте” наших спортсменов. В настоящий момент в работе ВФЛА в этом направлении остались два технических вопроса, которые нам необходимо решить в самое ближайшее время. Хотел бы выразить благодарность тем спортсменам, которые проявили активную позицию в пропаганде “чистого” спорта, участвовали в антидопинговых акциях и обсуждении данных вопросов в СМИ и социальных сетях».

«Конечно, сейчас ждем положительного решения по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), это один из ключевых критериев восстановления нашего членства в ИААФ. Надеюсь, что совет ИААФ объективно оценит проделанную нами с рабочей группой ИААФ работу и примет решение, которое поможет совместно решать вопросы “чистоты” спорта», — отметил президент федерации.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с работой ВФЛА по преодолению негативных последствий допингового скандала. Рабочая группа ИААФ отметила большой прогресс в работе ВФЛА, особо оценив открытость и активное обсуждение вопросов антидопинга в российских СМИ и социальных сетях, высоко оценила внутреннюю работу ВФЛА по формированию нулевой толерантности к допингу. На встрече было подчеркнуто, что по-прежнему открытым остается вопрос по восстановлению в своих правах РУСАДА.

Совет ИААФ пройдет с 25 по 26 ноября в Монако.

Отстранение ВФЛА

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

Совет ИААФ в феврале принял решение о возможности возвращения ИААФ прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах РУСАДА. Совет учредителей ВАДА будет обсуждать дальнейшие перспективы РУСАДА на своем заседании в Сеуле 16 ноября. ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Паунда в ноябре 2015 года.

 Шляхтин: ВФЛА осталось решить два технических вопроса для восстановления членства в ИААФ
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