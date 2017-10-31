Олимпийский чемпион Фара ушел от тренера, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил

Источник: РИА "Новости"

34-летний легкоатлет поблагодарил специалиста за многолетнюю работу и отметил, что принял решение сменить тренера из-за возвращения в Великобританию. «Больше не буду работать с Салазаром, — сказал британец. — Я рад начать новый проект и сосредоточиться на марафоне».

Ранее издание Sunday Times сообщало на основании черновика доклада Американского антидопингового агентства (USADA), что Салазар использовал смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.