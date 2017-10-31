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12:54 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Фара ушел от тренера, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 31 октября. Четырехкратный чемпион Олимпийских игр в беге на 10000 и 5000 метров британец Мо Фара прекратил сотрудничество с американским тренером Альберто Салазаром. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

34-летний легкоатлет поблагодарил специалиста за многолетнюю работу и отметил, что принял решение сменить тренера из-за возвращения в Великобританию. «Больше не буду работать с Салазаром, — сказал британец. — Я рад начать новый проект и сосредоточиться на марафоне».

Ранее издание Sunday Times сообщало на основании черновика доклада Американского антидопингового агентства (USADA), что Салазар использовал смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Фара является самым титулованным британским легкоатлетом. После победы на чемпионате мира по легкой атлетике в 2017 году в беге на 10000 метров он стал шестикратным чемпионом мира. Бегун также является четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом Европы.

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