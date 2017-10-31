Российская бегунья Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу

ИААФ в конце 2016 года приняла решение на время приостановки членства ВФЛА в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям ИААФ, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. В настоящее время 49 россиян имеют статус нейтральных атлетов, и практически у всех (за исключением Дарьи Клишиной) он прекратит действие 31 декабря 2017 года. 19 россиян, будучи нейтральными спортсменами, принимали участие в чемпионате мира в Лондоне.

«Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу в нейтральном статусе, если у нее будет все в порядке со здоровьем, — отметила Орлова. — Заявка на ее выступление на этом турнире была заблаговременно отправлена и подтверждена в оргкомитете турнира. На сегодняшний день только Соколенко изъявила желание выступить на этих соревнованиях, больше ни от кого заявок не поступало».

Согласно регламенту ЧЕ-2017, срок подачи заявок на участие в турнире истечет 30 ноября.

25-летняя Соколенко — чемпионка России 2017 года в беге на 3000 метров с препятствиями. Для того, чтобы отобраться на чемпионат мира в Лондоне, ей не хватило 0,29 секунды. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи она пробежала 3000 м с препятствиями за 9 минут 42,29 секунды при квалификационном нормативе ЧМ в 09.42,00.