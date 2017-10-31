Российская бегунья Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Украинские десантники объяснили, почему поменяют цвет беретов
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Футбол. Зарубежный
30.10
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
30.10
Эспаньол1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
30.10
Лас-Пальмас1
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
30.10
Верона1
Интер2
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
11:50 (мск), источник: ТАСС

Российская бегунья Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бегунья на средние дистанции Екатерина Соколенко, получившая летом от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) статус нейтральной спортсменки, примет участие в чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу, который стартует 10 декабря в словацком Саморине. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

ИААФ в конце 2016 года приняла решение на время приостановки членства ВФЛА в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям ИААФ, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. В настоящее время 49 россиян имеют статус нейтральных атлетов, и практически у всех (за исключением Дарьи Клишиной) он прекратит действие 31 декабря 2017 года. 19 россиян, будучи нейтральными спортсменами, принимали участие в чемпионате мира в Лондоне.

«Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу в нейтральном статусе, если у нее будет все в порядке со здоровьем, — отметила Орлова. — Заявка на ее выступление на этом турнире была заблаговременно отправлена и подтверждена в оргкомитете турнира. На сегодняшний день только Соколенко изъявила желание выступить на этих соревнованиях, больше ни от кого заявок не поступало».

Согласно регламенту ЧЕ-2017, срок подачи заявок на участие в турнире истечет 30 ноября.

25-летняя Соколенко — чемпионка России 2017 года в беге на 3000 метров с препятствиями. Для того, чтобы отобраться на чемпионат мира в Лондоне, ей не хватило 0,29 секунды. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи она пробежала 3000 м с препятствиями за 9 минут 42,29 секунды при квалификационном нормативе ЧМ в 09.42,00.

В активе Соколенко есть также победа на Всемирной Универсиаде-2015 в Южной Корее.

 СМИ: хоккеист Шипачев вернется в Россию, контракт с "Вегасом" будет расторгнут
Тарпищев: российские теннисисты через три года смогут побороться за Кубок Дэвиса
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь