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15:41 (мск), источник: ТАСС

Всероссийская федерация легкой атлетики завершила формирование попечительского совета

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сформирован, в ближайшее время будут озвучены фамилии всех его членов. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

«В настоящее время процесс формирования состава попечительского совета ВФЛА подходит к логическому завершению, — сказал Шляхтин. — Мы провели многочисленные встречи, презентации и переговоры с теми людьми, которых мы бы хотели видеть в нашей легкоатлетической семье. Все вопросы, которые касаются этого управленческого звена, уже определены и решены. Конкретику и детали раскроем чуть позже».

«Одно могу сказать уже сейчас, всех этих людей объединяет неравнодушие к нашему виду спорта. На мой взгляд, это главное условие, которое и определит успех нашей совместной работы в будущем», — отметил глава федерации.

Шляхтин подчеркнул, что ВФЛА в настоящее время продолжает испытывать определенные трудности в наполнении бюджета. «Но я надеюсь, что после формирования попечительского совета ВФЛА мы сможем решить эти временные проблемы и обрести необходимую финансовую стабильность», — заключил собеседник агентства.

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