Всероссийская федерация легкой атлетики завершила формирование попечительского совета

«В настоящее время процесс формирования состава попечительского совета ВФЛА подходит к логическому завершению, — сказал Шляхтин. — Мы провели многочисленные встречи, презентации и переговоры с теми людьми, которых мы бы хотели видеть в нашей легкоатлетической семье. Все вопросы, которые касаются этого управленческого звена, уже определены и решены. Конкретику и детали раскроем чуть позже».

«Одно могу сказать уже сейчас, всех этих людей объединяет неравнодушие к нашему виду спорта. На мой взгляд, это главное условие, которое и определит успех нашей совместной работы в будущем», — отметил глава федерации.